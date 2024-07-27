اعتقال القائمين على "كراج الطوبجي الوهمي"

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والأستقرار في مناطق العاصمة بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون، تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء تجوال الدوريات واجراء ممارسات امنية، من القاء القبض على متهمين اثنين يستغلان الطرق العامة والارصفة كساحات "وقوف للعجلات" ويجمعان مبالغ مالية من المواطنين اصحاب "الباص الاجرة" بصورة غير قانونية وذلك ضمن منطقة "الطوبجي" بجانب الكرخ".وأشارت الى انه "تمت احالة الملقى القبض عليهما الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".وتجري القوات الأمنية منذ أسابيع حملة ضد عدة مظاهرة مستفحلة ومنتشرة في الشوارع منذ سنوات، من بينها اغلاق الملاهي الليلية، والكراجات غير الرسمية وهي عبارة عن أرصفة وشوارع وساحات متروكة يستحوذ عليها مجموعة من الأشخاص ويسمحون بوقوف العجلات مقابل أموال.