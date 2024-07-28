اعتقال 69 أجنبيًا "بلا أوراق" في الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، نفذت قطعاتنا الأمنية متمثلة بقيادة شرطة الرصافة حملة لتدقيق موقف العمالة الأجنبية المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (69) "اجانب" مخالفين لشروط دائرة الاقامة والجنسية ممن لا يحملون مستمسكات رسمية ولا إقامة في عدد من مناطق الرصافة".وأضافت انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".