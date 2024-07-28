"تحت تأثير السكر".. قصّابان يصيبان بعضهما بجروح خطيرة بالسكاكين في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان مشاجرة بين اشخاص اثنين يعملون في مجال القصابة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة العبيدي ما اسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة".وأضاف انه "تم نقلهما الى المستشفى والتحفظ عليهما، علما انهما في حالة سكر شديدة".