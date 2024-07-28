منع عراقيين من العودة الى ميسكا ودرلكي

السومرية نيوز – محلي

كشفت مصادر في إقليم كردستان، أن الجيش التركي انسحب من قريتين في أطراف محافظة دهوك، بعد أن كان قد كثّف وجوده فيهما في الفترة الأخيرة.

وقال مختار قرية ميسكا في ناحية كاني ماسي شمال محافظة دهوك أديب مجيد، في تصريح صحفي إن "القوات التركية انسحبت من قريتي ميسكا ودرلكي بعد تمركزهم فيهما منذ أسابيع".

وأضاف أن "أهالي القرية كانوا قد نزحوا منها بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني"، لافتا الى ان "القوات المنسحبة قد أقامت نقاطاً عسكرية على التلال المطلة على القريتين".

وذكر ان "الأهالي لا يستطيعون العودة إلى القريتين بسبب عدم السماح لهم من قبل القوات التركية".

وسبق أن أكدت منظمة محلية كردية تنشط في إقليم كردستان، نزوح 182 عائلة و602 قرية مهددة بالإخلاء منذ أقل من شهر واحد، بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك، مؤكدة أنه وفقاً لإحصائيات المنظمة، فإن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال الفترة من 15 حزيران إلى 11 تموز الجاري، ومعظمها في حدود محافظة دهوك.

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد كشف أخيراً أن عمليات "المخلب - القفل" المستمرة شمالي العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ستنتهي في تشرين الثاني المقبل.