اعدام قاتل مدير استخبارات ذي قار بعد 3 اشهر على اعتقاله

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان اقدم على اطلاق النار على المجنى عليه اثناء تأدية عمله كونه ضابط في وزارة الداخلية مما أدى الى قتله في محافظة ذي قار/ قضاء الاصلاح".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".وفي اذار الماضي، قتل العميد عزيز شلال جهل، مدير استخبارات مكافحة الإرهاب بمحافظة ذي قار اثناء فضه نزاعا عشائريا في قضاء الإصلاح، قبل ان يتم اعتقال القاتل هاربا في محافظة كربلاء في 20 نيسان.