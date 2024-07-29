كمين محكم يطيح بتاجر آثار محترف في بابل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عملية نوعية نفذت بمهارة عالية وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بابل اللواء علي كامل الحسناوي، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بابل من إلقاء القبض على تاجر آثار محترف كان يتستر وراء شركة للنقليات" .وأضافت المديرية، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نصبت المفارز كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم وضبط (6) قطع أثرية و (11) عملة نقدية أثرية بحوزته" .وتابعت المديرية، أن "هذه العملية النوعية التي شارك فيها جهاز المخابرات الوطني، والاستخبارات والأمن، والاستخبارات ومكافحة الإرهاب بابل، والأمن الوطني، تؤكد عزم الأجهزة الأمنية في بابل على مكافحة تجارة الآثار وحماية التراث العراقي" .وأكدت المديرية على "اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم ، وإحالة القطع الأثرية المضبوطة إلى مختبرات مفتشية الآثار لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أصالتها وقيمتها التاريخية" .