شرطة بغداد تعتقل 49 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب التوجيهات من القيادة بمتابعة مخالفي شروط الاقامة وبعد ورود معلومات من مفارزنا المدنية المنتشرة ضمن القاطع بوجود عمال أجانب وعلى الفور باشرت قوة من فوج طوارئ الرصافة الاول وبامرة آمر الفوج ومعاونه حيث تم الانتقال مع ضابط استخبارات الفوج ضمن منطقة الكريعات".وأضافت القيادة، أن "القوة اعتقلت (٤٩) مخالفا لشروط الاقامة اجانب الجنسية (باكستانيين وبنغلاديش) تم تسليمهم الى مركز شرطة صليخ بوصل استلام اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".