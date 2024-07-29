الامن القومي تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة البحوث الاكاديمية لمكافحة التطرف

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقدت مستشارية الأمن القومي، اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف المؤدي الى الإرهاب، مؤتمرها السنوي الأول، لتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة أفضل خمسة بحوث متخصصة بمكافحة التطرف المؤدي الى الإرهاب وتحقيق التماسك المجتمعي".وأضاف: "شارك في المؤتمر، أعضاء في مجلس النواب العراقي وشخصيات حكومية وأكاديمية ورؤساء جامعات وعمداء كليات عراقية، فضلا عن مشاركة طلبة جامعات من بغداد وإقليم كردستان من الفائزين بمسابقة أفضل خمسة بحوث متخصصة بمكافحة التطرف المؤدي الى الإرهاب ".وأشار الأعرجي بحسب البيان في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، الى أن "الأمن هو التنمية بكل مجالاتها ، مؤكدا ان حكومة السيد محمد شياع السوداني ،نجحت بتنمية التماسك المجتمعي مثلما نجحت في المفاصل الاخرى من التنمية ،وهي ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي وفق توقيتاته ومساراته ".كما أكد الأعرجي، أن "التطرف آفة ابتليت بها المجتمعات وهو تجاوز على كل الحدود المعقولة، مبينا ان الوسط الطلابي هو المساحة الحقيقية لإشاعة روح التماسك ونبذ التطرف والغلو، مشددا على اهمية الاتفاق على الهوية الوطنية، لبناء عراق موحد وقوي داخليا وخارجيا".وثمن الأعرجي، "جميع الجهود الرامية لتحصين المجتمع وتجنيبه خطر التطرف والغلو من خلال إشاعة روح التماسك والتعايش المجتمعي ودعم توجهات الحكومة، لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف المؤدي الى الإرهاب".وشهد المؤتمر أيضا، تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقة والتي تؤسس لمسابقات ومؤتمرات اخرى من شأنها ترسيخ دعائم أمن واستقرار البلد، ونشر ثقافة التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.