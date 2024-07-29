"عذبها بالتعاون مع زوجته".. القبض على متهم بقتل طفلة في بغداد

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على رجل وزوجته بتهمة قتل طفلة في العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على رجل وزوجته الثانية لقيامهما بقتل طفلة (حدث) بعد تعذيبها ضمن منطقة حي الحسين ببغداد".

وأضاف أن "عملية القبض تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث الى مكتب حي العامل لمكافحة الاجرام على الفور، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل باشراف مدير مكافحة اجرام بغداد لمتابعة الموضوع".

وأوضح ميري أنه "ومن خلال التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز اثمر بالتوصل الى الجناة والقبض عليهما، ولدى اجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة بقيامهما بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة"، لافتا الى "عرض الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق القانون لينالا جزاءهما العادل".