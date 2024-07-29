إصابة موظفين اثنين بنيران مسلحين جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "فتح ثلاثة اشخاص نيران اسلحتهم باتجاه موظفين اثنين يعملون في محكمة تنفيذ الدورة ومعهما شخصين لديهما دعوى قضائية ضد الاشخاص المهاجمين ما اسفر عن اصابة الاثنين بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "المهاجمين تمكنوا من سرقة حقيبة الموظفين والتي يوجد بداخلها الاوامر القضائية الخاصة بالتبليغ"، مشيرا الى أنه "تم القبض على احد المهاجمين".