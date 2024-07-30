الداخلية تعلن قرب إطلاق الخط الساخن 911.. ماذا تعرف عنه؟

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء خالد المحنا، إنَّ الوزارة استكملت جميع الاستعدادات اللوجستيَّة وتقترب من إطلاق رقمها الساخن الموحّد 911، لافتاً إلى أنَّ إطلاق الرقم الموحَّد يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الأمنيَّة، لاسيّما أنَّ هناك أرقاماً عدَّة من بينها لشرطة النجدة أو الاستخبارات أو المكافحة وغيرها من مديريات وزارة الداخليَّة، لذا يحتاج المواطن إلى حفظها جميعاً، وبالتالي يصعب عليه في كثير من الأحيان الاتصال بها.وأضاف المحنا أنَّ المديريَّة خصَّصت معدات متطورة تقدّم الاستجابة السريعة للمتصل على مدار الساعة وستتمّ متابعة الشكاوى المقدَّمة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة الآنيَّة بحقِّ المُشتكى عليه وفق السياقات القانونيَّة، مبيناً أنَّ الرقم الساخن لا يقتصر على تقديم الشكاوى فقط بل يشمل استقبال المعلومات التي يُدلي بها المواطنون بشأن كلِّ ما يهدِّد الأمن والسلم المجتمعي.وختم المحنا بالقول: إنَّ الوزارة استكملت جميع الاستعدادات ومن بينها إدخال الضباط والمراتب في دورات احترافيَّة بمجال استقبال الاتصالات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ربط شبكي بين جميع مديريات الوزارة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.