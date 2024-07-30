بغداد.. الإطاحة بـ10 مخالفين لشروط الإقامة واعتقال متهمين ببيع المشروبات الكحولية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من جهاز المخابرات العراقي وجهاز الامن الوطني واستخبارات وأمن بغداد ومديرية أمن الاتصالات ومديرية الإقامة والجنسية وهيئة الاعلام والاتصالات، عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والمخازن والمنشآت الحيوية وغلق غير المجازة منها".وأضافت، إنه "تم اعتقال 10 مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، واثنين اخرين ببيع المواد الكحولية غير المجازة بالإضافة الى ضبط 16 جهاز لاسلكي (بيّني) غير مرخص في عدد من المطاعم وتبليغ أصحابها بالحضور الى هيئة الاعلام لإكمال التراخيص الخاصة بأجهزة الاتصال وذلك ضمن مناطق حي حطين واليرموك وحي العدل".وأكدت أنه "تم مصادرة المواد المضبوطة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".