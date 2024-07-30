بسرب من المسيرات.. "حزب الله" يرد على هجوم بيروت

وقالت المصادر أن: "سرب من المسيرات يدخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي".وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قصف العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا القائد العسكري الذي يزعم أنه "المسؤول عن مقتل 12 طفلاً"، في هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقالت ثلاثة مصادر أمنية رفيعة المستوى بحسب "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت رئيس غرفة عمليات جماعة حزب الله.وأفاد مصدر مقرب من حزب الله إلى نجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي.