في خضم التطورات الأخيرة.. اجتماع أمني رفيع في العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية".واطلع، على "مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة".وأصدر السوداني، خلال الاجتماع، "جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية".وتعيش المنطقة أوضاع أمنية صعبة وبلغ اشدها الليلة الماضية، عندما وجهت إسرائيل ضربة جوية استهدفت مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية وزعمت انه اسفر عن "مقتل الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر".قبل أن تسفر ضربة صاروخية نفذت عبر طائرة مسيرة يعتقد انها "إسرائيلية"، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية طهرن، وسط توعد الحرس الثوري والحكومة الإيرانية بـ"الرد والانتقام".