بطريقة "الاكشن".. تحرير رهائن والقبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة في العراق

السومرية نيوز – امني

اعلن جهاز الامن الوطني، عن تحرير رهائن والقبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة في العراق.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في مقطع فيديو اطلعت عليه السومرية نيوز، "بعد حادثة قتل ضابط الأمن (غسق فاضل) في 25 من شهر كانون الثاني عام 2022 خلال مواجهة مسلحة مع هذه العصابة التي تمارس عمليات الخطف والقتل والابتزاز وتجارة المخدرات، لاذ المجرمون بالفرار، وتخّفوا بالمناطق الحدودية بين محافظات واسط، وديالى، وبغداد، وجرت ملاحقتهم لأكثر من مرة من قبل الأجهزة الأمنية، لكن تخفيهم بالمناطق النائية حال دون الوصول إليهم".

وأوضح أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تشير الى وجود هذه العصابة بمنطقة في شرق بغداد، قامت قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني وبعد الحصول على الموافقات القضائية لتنفيذ عملية إلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام، وبعد الاستدلال على الموقع قامت العصابة باحتجاز مواطنين اثنين من المنزل المجاور كرهائن في محاولة للضغط على القوة للانسحاب إلا أن القوة تعاملت بحكمة مع الموقف".

وتابع "بعد مرور خمس ساعات تم تحرير الرهائن وإلقاء القبض على أفراد العصابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".