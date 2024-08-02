ضبط نفقين لعصابات "داعش" الإرهابية في نينوى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قاطع المسؤولية وبعد البحث والتفتيش في سلسلة جبال عداية و كاني تم العثور على نفقين أثنين تحت الأرض بطول الأول ( 70 ) متر والثاني ( 40 ) متر وارتفاع متر ونص المتر".وأضافت: "حيث كانا يحتويان على غرف داخلية صغيرة مهيأة للسكن وكانت عصابات الإرهاب تستخدمها لخزن الأعتدة والأسلحة والمواد اللوجستية أنذاك، وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي بردم وأغلاق النفقين بالكامل وبشكل نهائي".