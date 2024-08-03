العمال الكردستاني: هدف العملية التركية تأمين ونهب الأراضي حول "طريق التنمية"

وقال زاجروس هيفا، احد المتحدثين باسم حزب العمال الكردستاني في مقابلة مع صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية، ان الهدف الرئيسي لتركيا من هذه العملية هو إنشاء حزام أمني حول ممر تجاري بين العراق وتركيا يسمى طريق التنمية، بهدف إرسال البضائع التركية إلى العراق ونهب الموارد الطبيعية للبلاد.وأضاف أن بعض المناطق التي تستهدفها تركيا في العراق، بما فيها شنكال (سنجار)، هي مناطق لا تزال مهددة من قبل داعش، معتبرا ذلك مخالفا لتهديدات تركيا بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي والتحالف ضد داعش.وأشار المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني إلى أن تركيا تستخدم معدات عسكرية متطورة من الغرب في عملياتها العسكرية في إقليم كردستان، واعتبر الغرب شريك تركيا في هذه العملية.وفي إشارة إلى صمت الغرب تجاه هجمات تركيا في إقليم كردستان، قال زاغروس هيفا إن تركيا تستخدم موقعها الجيوستراتيجي، خاصة في التفاعل مع الغرب وحلف شمال الأطلسي وروسيا، لتعزيز مصالحها وفي هذه الحالة بالذات، لإجبار الغرب أن يظلوا صامتين ضد الهجوم الذي تعرض له الأكراد.وفي إشارة إلى دعم تركيا الجاد لإنشاء طريق التنمية العراقي التركي المؤدي إلى أوروبا، أوضح ان الهدف الآخر لأنقرة من العمليات العسكرية الأخيرة في إقليم كردستان هو الاستيلاء على المناطق المجاورة لهذا الممر في أراضي إقليم كردستان العراق من قبل الجيش التركي وتوفير الأساس لنهب موارد العراق وتدفق البضائع التركية إلى العراق.