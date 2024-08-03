نيران مجهولة تطال مدنياً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "فتح مسلحين مجهولين نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الحميدية شرق العاصمة، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف، ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث لمعرفة الملابسات".