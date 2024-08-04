بكمين في السيدية.. اعتقال مزوّر عقارات بمليارات الدولارات في الكرخ

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على احد المتهمين في منطقة شقق السيدية، مطلوب وفق المادة ٢٨٩/٢٩٨ والمطلوب الى مركز شرطة بغداد الجديدة".وبين ان "المتهم قام بتزوير عقارات واراضٍ ضمن قاطع الكرخ تقدر بمليارات الدولارات، ومعه عصابة منظمة يجري التوصل اليها من خلال تحقيقات مختصة بالتزوير"، مشيرا الى انه "بكمين محكم ومن خلال المعلومات تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف".