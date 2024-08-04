4 إرهاب تنتظر ظاهرة "الدرع العشائري" في العراق

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري إن "مؤشرات الوزارة تشير إلى انخفاض معدلات (الدكة العشائرية) بشكل كبير، إذ تكاد تكون معدومة في المحافظات الغربية، وانخفضت إلى النصف في بغداد، فضلا عن تراجعها في المحافظات الجنوبية".وتابع أن "الدور المهم الذي لعبه مجلس القضاء الأعلى بتعاونه المستمر في جميع الملفات، كان له الأثر الكبير في تراجع مستويات الجريمة ومنها (الدكة العشائرية)، بعد إدراجها ضمن قانون 4 إرهاب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أن "المدة القليلة الماضية شهدت ظهور ما يسمى (الدرع العشائري)، أي أن كل عشيرة يكون لديها تشكيل لمجموعة من أبنائها يقومون بأفعال بعيدة عن القانون، وبالتالي تعد وجهاً آخر لـ(الدكة العشائرية)، وهذا الأمر مرفوض من قبل الوزارة".ولفت ميري إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر مؤخرا توجيها تم تعميمه بين جميع قيادات الشرطة، بأن يعاقب كل من يدعي (الدرع العشائري) ويرتكب أفعالا بعيدة عن القانون وفق المادة 4 إرهاب.وتابع أن العشائر تشكل مرتكزا أساسيا في السلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مديرية شؤون العشائر تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي من حل 400 نزاع عشائري.