اثناء الهجوم الأمريكي.. الإعلان عن مقتل قائد عسكري يمني في جرف النصر ببابل

🔴 #العراق | مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية "حسين عبدالله مستور الشعبل" في قصف امريكي في منطقة جرف الصخر، 60 كم جنوب غرب #بغداد.#شبكة_إيجاز pic.twitter.com/hYDx1PdmUi
— شبكة إيجاز (@ejaznetwork) August 4, 2024
🔴 #العراق | مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية "حسين عبدالله مستور الشعبل" في قصف امريكي في منطقة جرف الصخر، 60 كم جنوب غرب #بغداد.#شبكة_إيجاز pic.twitter.com/hYDx1PdmUi
🕊 الشهيد اليمني حسين عبدالله مستور الشعبل
🔸 استشهد مع اخوانه العراقيين المقاومين في العدوان الأمريكي الأخير على جرف النصر - العراق pic.twitter.com/vUaVc8xico
— مجلة إيران العسكرية (@iranmilitary_ar) August 4, 2024
🕊 الشهيد اليمني حسين عبدالله مستور الشعبل
🔸 استشهد مع اخوانه العراقيين المقاومين في العدوان الأمريكي الأخير على جرف النصر - العراق pic.twitter.com/vUaVc8xico