اثناء الهجوم الأمريكي.. الإعلان عن مقتل قائد عسكري يمني في جرف النصر ببابل

السومرية نيوز – امن



كشفت وسائل إعلام يمنية وإيرانية، عن مقتل قائد عسكري من اليمن جراء القصف الأمريكي الذي طال مدينة جرف النصر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم الثلاثاء الماضي.

🔴 #العراق | مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية "حسين عبدالله مستور الشعبل" في قصف امريكي في منطقة جرف الصخر، 60 كم جنوب غرب #بغداد.#شبكة_إيجاز pic.twitter.com/hYDx1PdmUi — شبكة إيجاز (@ejaznetwork) August 4, 2024

وبحسب مجلة إيران العسكرية، ومنصة شبكة إيجاز اليمنية، فان حسين عبد الله مستور الشعبل أحد قادة حركة أنصار الله الحوثية لقي مصرعه جراء هجوم أمريكي على العراق، دون المزيد من التفاصيل.

🕊 الشهيد اليمني حسين عبدالله مستور الشعبل



🔸 استشهد مع اخوانه العراقيين المقاومين في العدوان الأمريكي الأخير على جرف النصر - العراق pic.twitter.com/vUaVc8xico — مجلة إيران العسكرية (@iranmilitary_ar) August 4, 2024

وبحسب قناة العالم الإيرانية، فان القائد اليمني حسين عبد الله مستور الشعبل استشهد برفقة الشهيد القائد ابو حسن المالكي في غارة أمريكية في العراق.

وتعرض مقر للواء 47 حشد شعبي "كتائب حزب الله" لقصف بطيران مسير مساء الثلاثاء، وهذه الضربة التي ذكرت مصادر أمنية أنّها أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقلّ، هي الأولى التي تشنّها القوّات الأميركيّة في العراق منذ شباط الماضي 2024 وأكّد الجيش الأميركي وقتذاك أنّه قتل قائداً.





