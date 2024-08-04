تفاصيل جديدة حول جريمة قتل المرأة وابنتها في بغداد

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تفاصيل جريمة قتل المرأة وابنتها في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبر مفاده " العثور على جثتين تعودان الى إمرأتين (سيدة وابنتها) عليهما أثار القتل داخل شقة في منطقة بوب الشام" بالعاصمة بغداد".

وأضافت انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود "جثة لأم وطفلتها" في منطقة بوب الشام شرقي العاصمة بغداد، شرعت على الفور قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه، تبين وجود جثتين اثنتين".

وأكدت "بعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل الى الجاني واعتقاله داخل منزله في مجمع بسماية وتسليمه الى الجهات المختصة بعد إقامة دعوة قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".