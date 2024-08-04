خبير يكشف عبر السومرية آلية "الرد الإيراني": سيكون بصواريخ روسية

وقال الشريفي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ما يحصل في الشرق الأوسط هو اعداد لبرنامج جديد في المنطقة"، لافتاً إلى أن "إسرائيل واجهة لإرادة الغرب في منطقة الشرق الأوسط".وبين، أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اغتيل بطائرة درون فائقة الدقة والذكاء".وأشار إلى ملف التسليح في العراق، منوهاً إلى أن "148 مليار دولار صرفت على المؤسسة العسكرية ونحن عاجزون عن رصد طائرة درون"، لافتاً إلى أن "350 آلية تابعة للجيش العراقي وغير مستخدمة أصبحت بيد داعش الإرهابي وقت استحوذ هذا التنظيم على مساحات من البلاد".وبحسب الشريفي، فإن الرد الإيراني على اغتيال هنية سيكون "على شكل موجات"، معتبراً أن هذه العملية التي وقعت في قلب طهران "وضعت ايران على المحك".وأوضح، ان "إيران سترد بصواريخ روسية على إسرائيل"، مردفاً: "هذه الصواريخ هي الهايبر سونك التي لا تمتلكها امريكا بل روسيا فقط"، مستدركاً بالقول: "هذه الصواريخ اذا انطلقت ستقلب المعادلة".لكن مع ذلك، استبعد الشريفي "فرضية الحرب المفتوحة"، مرجحاً "الدخول بحرب عالمية ثالثة حال وقعت الحرب المفتوحة".وأعرب الخبير الأمني، عن مخاوفه من "تمدد عمليات اغتيال القيادات الى العراق"، منوهاً إلى أن "قواعد الاشتباك تغيرت الى استهداف القيادات العسكرية".وتابع: "الشيخ اكرم الكعبي (الأمين العام لحركة النجباء) قد يكون هدفاً للاغتيال"، واصفاً الكعبي بأنه "عماد مغنية العراق".