إصابة ثلاثة اشخاص بانفجار "عبوة صوتية" في ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة ثلاثة اشخاص بانفجار "عبوة صوتية" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة صوتية انفجرت على طريق التحويلة في قضاء الخالص في ديالى".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح طفيفة".