بالصور.. ضبط السيارة التي اطلقت الصواريخ تجاه عين الأسد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بضبط السيارة التي اطلقت الصواريخ تجاه قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية ضبطت سيارة في مدينة حديثة تحمل منصة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد". وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باستهداف قاعدة عين الأسد بصاروخين غربي الانبار. أدناه صورة للسيارة..