شاب يقتل بثلاث اطلاقات بعد ذهابه لارجاع زوجته‎ من منزل احد الاقارب.. فيديو

اثر خلاف مع الزوجة.. الشاب احمد يقتل بثلاث اطلاقات بعد ذهابه لارجاعها من منزل احد الاقارب.

جريمة قتل جديدة في بغداد راح ضحيتها شاب ذهب لاعادة زوجته عقب خلاف نشب بينهما قبل مدة من الزمن.



تفاصيل القصة كاملة ومناشدات أهل الضحية في هذا التقرير من السومرية.

