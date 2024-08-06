بتزييف وتهريب العملة.. العراق يقبض على 122 متهماً

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 96 متهماً بتزييف وتزوير العملة خلال 6 اشهر، لافتة الى القبض على 26 متهماً بتهريب العملة الصعبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته السومرية نيوز، انه "تم اصدار 140 حكم إعدام و500 حكم بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات منذ بداية 2023 وحتى الآن".

وأضاف انه "تم القبض على 26 متهما بتهريب العملة الصعبة خلال النصف الأول من 2024 واعتقال 4076 متهما بالجريمة خلال ست اشهر الماضية"، لافتا الى "القبض على 96 متهماً بتزييف وتزوير العملة خلال 6 أشهر".

وذكر انه "بامكان اي مواطن الإبلاغ عن أي شبكة او جريمة او الحاجة الى نجدة او مساعدة".



