حصيلة جديدة لقصف قاعدة "عين الأسد"

وقال المسؤول بحسب موقع "الجزيرة نت"، إن "5 جنود أميركيين، واثنين من المتعاقدين الأميركيين أصيبوا في هجوم قاعدة عين الأسد الذي وقع أمس في العراق".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الاثنين، باستهداف قاعدة عين الأسد بصاروخين غربي الانبار، فيما ضبطت قوة أمنية سيارة في مدينة حديثة تحمل منصة صواريخ.