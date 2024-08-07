شرق بغداد.. شجار واعتقالات بعد ادعاء بمحاولة اغتصاب طفلتين

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد ورود معلومات بوجود مشاجرة في منطقة (حي طارق) شرقي العاصمة على الفور توجهت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية إلى مكان الحادث لجمع المعلومات والتحري".وأكدت انه "تبين وجود مشاجرة جراء ادعاء محاولة اغتصاب طفلتين (بعمر خمسة سنوات) حيث تم القاء القبض على متهمين اثنين وتسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".