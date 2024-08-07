تطورات بحدود العراق الغربية.. عشائر عربية بمساندة إيرانية تعلن "الحرب" ضد "قسد"

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان قوات قسد استقدمت تعزيزات عسكرية، من الحسكة إلى بلدات ومدن ريف ديرالزور الشرقي، على خلفية هجوم المسلحين المحليين والتشكيلات التابعة لقوات النظام والفصائل الايرانية على الضفة الشرقية لنهر الفرات التي تسيطر عليها “قسد”.وفرضت “قسد” حظر تجوال كلي في بلدات غرانيج والكشكية وأبوحمام بريف دير الزور، تزامنا مع إطلاق حملة تمشيط واسعة بحثا عن مسلحين محليين.وهاجمت مجموعات من المسلحين المحليين والدفاع الوطني والموالين لإيران، مواقع قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات بريف دير الزور، بغطاء من المدفعية وقذائف الهاون.ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات مجلس دير الزور وهجين العسكريين من جهة، والمجموعات المهاجمة من جهة أخرى في محيط قرى ذيبان واللطوة وأبو حمام، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وصباح اليوم، دون تغيير في خارطة السيطرة.وأسفرت العمليات العسكرية خلال الساعات الفائتة من مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح.تأتي هذه التطورات القديمة الجديدة، بالتزامن مع اطلاق قسد سراح اكثر من الف معتقل اتهم بعضهم بالإرهاب، فيما تقول قسد انهم من السكان المحليين العرب، اما أسباب الاشتباك ومهاجمة قوات قسد من قبل مسلحي العشائر العربية في هذه المناطق، فهو لرفضهم سيطرة القوات الكردية التي شكلت دولة جديدة بمسمى الإدارة الذاتية ويتهمونها بالسيطرة على مقدرات المنطقة وثروتها بدعم امريكي مع تهميش كامل للعرب.