بالصورة.. مقتل تركي في العراق

السومرية نيوز – دولي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي في إقليم كردستان بنيران حزب العمال الكردستاني.

وتم استهداف الجندي بنيران حزب العمال الكردستاني، الذي يشن حرب عصابات ضد السلطات التركية منذ عام 1984 وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، في منطقة عملية "المخلب - القفل"، في إقليم كوردستان، بحسب الوزارة.

والجندي المقتول يدعى "حبيب مراد"، وقتل اليوم في جبال إقليم كردستان.

يذكر أنه في شهر نيسان عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، داخل أراضي اقليم كردستان.

وقررت الحكومة العراقية تصنيف تنظيم "حزب العمال الكردستاني-PKK" على أنه "منظمة محظورة" دخل قيد التنفيذ اعتبارا من 23 تموز الماضي.