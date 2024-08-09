تحركات جادة.. ماذا يخطط داعش في العراق؟

السومرية نيوز – امني

كشف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، عن رصد تحركات لداعش في العراق، فيما أشار الى ان العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تهدف إلى إحباط أي عملية تمدد جديدة للتنظيم.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن أبو رغيف قوله ان "تحركات داعش جادة هذه الأيام، وتشير إلى أنه يحاول العودة لاستنساخ فترة 2013 حين كان يحاول التسلل عبر الوديان والبراري والكهوف والأماكن الشاسعة".

وأوضح أبو رغيف، أن "التنظيم يخطط الآن لاتخاذ مضافات جديدة للتكيف والتأقلم مع البيئات غير الخصبة والبيئات المعقدة بدليل وجوده في وادي زغيتون ووادي الشاي وأم الخناجر والقذا، فضلاً عن مرتفعات بادوش والشيخ يونس في نينوى".

وأكد أبو رغيف أن "العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية من خلال نشر قطعات مفاجئة تهدف إلى إحباط أي عملية تمدد جديدة لتنظيم (داعش) في المنطقة".