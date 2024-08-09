محتوى هابط.. اجراءات قانونية بحق التيكتوكر المدعو "بلانه"

السومرية نيوز – محليات



اتخذت لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 9 أب/ أغسطس 2024، الاجراءات القانونية بحق التيكتوكر المدعو (بلانه) محمد عمر محي الدين قادر.



وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات القانونية بحق التيكتوكر المدعو (بلانه) محمد عمر محي الدين قادر، حيث تم اصدار امر القاء القبض بحقه.

وكان مصدر أمني، افاد يوم السبت (3 آب 2024)، بصدور أمر بالقبض بحق التيك توكر "حسحس" من قبل لجنة المحتوى الهابط في الداخلية.





يشار الى انه في بداية شهر أب 2024، قال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق التيكتوكر المدعوة (آية الشمري)".