لنشره فيديو مسيء.. انهاء عقد أحد عناصر الشرطة في الديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تحرص وزارة الداخلية على إجراء الممارسات الأمنية وكذلك تكثيف التدريب لصقل مهارات الضباط والمنتسبين".وأضافت: "بعد قيام شرطة محافظة الديوانية بتنفيذ تمرين يبين أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة، قام أحد أفراد شرطة العقود بتصويره وبثه على أنه مقطع فيديو حقيقي (لقتل مواطن أمام أنظار قوات الشرطة) ومحاولة إيهام الرأي العام، فقررت وزارة الداخلية إنهاء عقد هذا الشرطي وفق السياقات القانونية الأصولية".