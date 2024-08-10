البصرة.. اعتقال 7 أجانب كانوا ينوون "زعزعة" أمن حقل نفطي

وقالت الشرطة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن "ظافر نظمي جمال" بردع العابثين بأمن المنشآت والحقول النفطية، ألقى الفوج الثاني التابع إلى اللواء التاسع القبض على (7) متهمين كانوا ينوون الدخول الى حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة بموافقات أمنية مزورة بهدف احداث زعزعة استقرار الأمن وإثارة الفوضى".

وأضاف البيان "تم تسليمهم مع المضبوطات إلى أحد مراكز الشرطة المحلية في المحافظة تمهيداً لتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم".