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زيارة الأربعين ترفع عدد المعتقلين من فئتين
أمن
2024-08-11 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,232 مشاهدة
السومرية نيوز-امن
تصاعد النشاط الأمني لدى الأصناف الأمنية المختلفة في العراق فور فئات محددة مع بدء مراسيم زيارة الأربعين وقرب حلول موعدها، حيث يبدو ان القوات الأمنية تشدد على الأجانب الذين اعتادوا دخول العراق في الزيارات ومن ثم التسرب الى سوق العمل ومحافظات العراق للإقامة به بصورة غير شرعية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على "حركات دينية غير كلاسيكية".
وأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاحد، اعتقال متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لإحدى الحركات الدينية التي وصفتها القيادة بـ"المشبوهة" في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة.
وقالت قيادة العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والأستقرار وتهيئة الاجواء الامنة لأداء مراسم الزيارة الاربعينية واداء الشعائر الحسينية ومتابعة الحركات المتطرفة التي من شأنها بث التفرقة والكراهية بين افراد المجمتع، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة (الاولى) شرطة اتحادية، ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات، من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لأحدى الحركات الدينية المشبوهة يستقل عجله نوع "كيا بنكو" ضبط بحوزته منشورات عدد (٢٠٠٠)، وذلك في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة، وتسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
وفي ذات السياق، اكد مصدر امني اعتقال 30 مخالفا لشروط الإقامة خلال الساعات الـ24 الماضية في قاطع الرصافة ببغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، انه حسب توجيهات قيادة شرطة بغداد الرصافة الى كافة مفاصلها، مراكز قواطع أو أفواج، بالقيام بواجبهم حول القاء القبض على كافة مخالفي شروط الاقامة من كافة الجنسيات واتخاذ الاجراء القانوني بحقهم ضمن مناطق جانب الرصافة، كانت حصيلة القيادة لهذا اليوم 30 مخالفا لشروط الإقامة".
وبين انهم توزعوا بواقع 23 مخالفا لدى مديرية نجدة الرصافة، و5 مخالفين لشروط الإقامة لدى مديرية الافواج، فضلا عن مخالفين اثنين لدى مديرية السيطرات"، مبينا انهم "من كافة الجنسيات الاجنبية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف".
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