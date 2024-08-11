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بعد زرباطية.. وزير الداخلية يصل منفذ الشيب
أمن
2024-08-11 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
308 مشاهدة
السومرية نيوز – امني
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الى منفذ الشيب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري وصل منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".
وأضافت ان "الزيارة تهدف للإطلاع على إجراءات استقبال الزائرين القاصدين كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى العشرين من صفر".
جاء ذلك بعد زيارة اجراها الشمري الى منفذ زرباطية الحدودي للاطلاع على آلية دخول الوافدين الى العراق من هذا المنفذ المتوجهين إلى كربلاء المقدسة، والخدمات المقدمة لهم.
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