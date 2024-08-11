القبض على "ابو صفية العراقي"

السومرية نيوز – امني

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن القبض على قيادي خطر في داعش المدعو ( ابو صفية العراقي ) في الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية نفذوا عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي خطر عمل ما يسمى نائب والي ولاية الفرات سابقاً المدعو ( ابو صفية العراقي ) في قضاء الرمانة التابع إلى محافظة الأنبار والمطلوب إلى القضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) والذي شارك في العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والسورية في وقت سابق".

وأضافت انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".