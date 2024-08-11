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تحذير أمني من "خلايا مخابراتية" تحاول العبث بأمن الموصل
أمن
2024-08-11 | 15:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,838 مشاهدة
حذر الخبير الأمني والاستراتيجي، سيف رعد، اليوم الأحد، من خلايا "مخابراتية وبعثية" تحاول العبث بأمن مدينة الموصل في محافظة نينوى، فيما أشار إلى أن الرد الإيراني على حادثة اغتيال إسماعيل هنية ضروري لإعادة خطوط الاشتباك.
وقال رعد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأمر الذي يوجب على طهران الرد لإعادة خطوط الاشتباك".
وأضاف، أن "الرد الإيراني أفقده أهم عنصر وهو عنصر المباغتة، وهذا الأمر اعطى فرصة للكيان الصهيوني لترتيب أوراقه"، متوقعاً أن "لا يتجاوز الهجوم الايراني الـ16 من آب الجاري".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب شاملة"، مردفاً: "الاغتيالات الاسرائيلية قد تطال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآاني بل وحتى المرشد الإيراني السيد علي خامنئي".
وأشار رعد، إلى أن "المقاومة في العراق لا تدعم الخيارات الحكومية لعدم حسم الحكومة الحالية ملف إخراج القوات الأمريكية من البلاد"، مبيناً أن "مفاوضات إخراج الامريكان استثنت ضباط الاتصالات والتدريب والتجهيز"، معتبراً أن "الحكومات المتعاقبة جعلت العراق حايط انصيص".
وحذر الخبير الأمني والاستراتيجي، من "خلايا بعثية ومخابراتية تحاول العبث بأمن مدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "المسافة بين مخيم الهول وحدود الموصل هي 14 كيلو متر فقط لذلك يجب تأمينها تأميناً دقيقاً".
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