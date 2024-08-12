كمين محكم يطيح بشخص قتل شقيقه في الاعظمية

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن منطقة (الكسرة)، توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم ومركز شرطة الاعظمية إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص ".وأضاف انه تم جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق وتبين قيام الجاني بقتل شقيقه بالة جارحة (سكين) اثر خلافات عائلية ولاذ بالفرار".وأكد انه تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة الاعظمية ليتم إيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".