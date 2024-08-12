انتحار موظف من أعلى جسر 14 رمضان والعثور على جثة رجل بحادثين في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "موظفاً في شركة توزيع المنتجات النفطية تولد 2002، أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان في منطقة العطيفية شمالي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية انتشلت جثته من النهر وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي".وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل متوفى بالقرب من خزان الماء في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد"، مشيرا الى "رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادثة".