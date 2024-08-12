رمى "مولوتوف" بداخلها.. القبض على متهم بتخريب مستشفى عام في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إنجاز أمني نوعي، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل من قسم شرطة ناحية الحمزة الغربي، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، من القبض على متهم قام برمي زجاجة حارقة "مولوتوف" على السياج الخارجي القريب من باب مستشفى علي عبس العام في الناحية جنوب المحافظة".وأضافت، انه "بفضل الجهود المميزة والمتواصلة لشعبة استخبارات الناحية، تمكنت القوات الأمنية من تحديد هوية المتهم وتوقيفه خلال فترة وجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة 346 من قانون العقوبات العراقي".