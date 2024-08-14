خطة تأمين زيارة الأربعين تدخل حيز التنفيذ

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد للزيارة الاربعينية دخلت حيز التنفيذ بمشاركة القطعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية الملحقة بها، من خلال افتتاح المقرات المسيطرة وانتشار الدوريات ضمن محاور وطرق سير الزائرين بإشراف ومتابعة ميدانية للقادة والآمرين بكافة مستوياتهم وتواجد ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية الساندة".