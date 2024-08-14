بـ3 محافظات.. الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش واعتقال 5 تجار مخدرات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع، ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية آنفاً، من الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي لعصابات داعش بصفة مسؤول الدعم اللوجستي بمحافظة كركوك".وأشارت الى ان الارهابي يعد من أبرز الأهداف المطلوبة إلى المديرية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، جاء القبض بالتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن كركوك"، مبينة انه "جرت إحالته إلى التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".ومن جهة أخرى، ألقت مفارز المديرية العامة "القبض على (5) تجار مخدرات بالجرم المشهود في محافظتي نينوى والمثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات".