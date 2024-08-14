السومرية نيوز تنشر قرار الإفراج عن الضابط "عمر نزار" المحكوم بالمؤبد

السومرية نيوز – أمن



ينشر موقع السومرية نيوز، نص قرار محكمة التمييز بالإفراج عن المتهم عمر نزار بحادثة مقتل المتظاهرين في جسر الزيتون بمدينة الناصرية، بعد نقض الحكم السابق بالسجن المؤبد، فيما عزت ذلك الى "عدم كفاية الأدلة".



أدناه الوثائق الخاصة بالقرار:

