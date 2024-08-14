النجباء: مستعدون للذهاب الى غزة وهذا سبب اختفاء الشيخ الكعبي (فيديو)

ويقول الاسدي في حديث لبرنامج عشرين الذي يقدمه محمد سامي على قناة السومرية الفضائية، ان "النجباء وابناءها على اتم الاستعداد للذهاب الى غزة وقتال المحتل فيها وذلك ضمن استراتيجيتنا المقاومة للمحتل أينما كان"، مبينا ان "الشيخ أكرم الكعبي هو المطلوب الأول للعدو وذلك ما يجعل تحركاته ضمن تدابير امنية للحفاظ على حياته".وأشار الى ان "قيام فرنسا بنصب أجهزة تشويش على الحدود العراقية في ديالى هو عمل قوات محتلة تحت غطاء الاستشارة للقوات الحكومية ولكن حقيقته حماية إسرائيل بغض النظر عما تعمله لتحقيق هذا الهدف"، موضحا ان "القواعد الامريكية في الشرق الأوسط موجودة لحماية إسرائيل ولكن تحت عناوين مختلفة".وسأل سامي: هل هناك مقاتلون عراقيون يقاتلون في غزة؟أجاب الاسدي: لا أدري، وذلك لأن العسكريين لا يصرحون عن أي معلومة، ولو حصل ذلك، لكانت إسرائيل قد انهت حركة حماس.وسأل سامي: هل حركة النجباء جاهزة في حال الحاجة لشبابها للذهاب إلى غزة؟ورد الاسدي: "بالتأكيد، نحن ندعم في كل وقت وفي كل حال، والقضية الفلسطينية، قضية مركزية".