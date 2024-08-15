العثور على 3 فتيات "تائهات" واعتقال امرأة حاولت حرق مكتب نائبة بحادثين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السمرية نيوز، إن "قوة من الشرطة عثرت، اليوم، على 3 فتيات حسب ادعاءهن ضالات للطريق ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد"، مبينا ان "الفتيات تولد ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠١٠ من سكنة محافظة واسط، وتم تسليمهم الى مركز الشرطة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخرى القت القبض على امرأة حاولت إحراق مكتب نائبة ضمن منطقة حي العامل غربي بغداد، مستخدمة مادة النفط".