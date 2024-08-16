بعد إصابة 70 ايرانيا خلال ساعات.. توجيهات حكومية بشأن حوادث الزيارة الاربعينية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه اليوم الجمعة، وزارة الداخلية من خلال مديرية المرور العامة وكذلك الدوائر الساندة، بالعمل على تسخير جميع الإمكانيات لمنع وقوع حوادث السير خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وأكد السوداني بحسب البيان على "الاستنفار التام لمديرية المرور العامة ونشر مفارزها في جميع الطرق التي يسلكها الزائرون ومتابعة عمل الكاميرات والرادارات على الطرق الخارجية".من جانبها، دعت اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين جميع أصحاب المركبات الى توخي الحذر خلال سيرهم وعدم تجاوز السرعة المحددة والانتباه والتعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية لتجنب الحوادث المرورية خلال هذه الزيارة المليونية".وخلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت محافظة الديوانية حادث سير بين حافلة تقل زائرين إيرانيين وصهريج لنقل النفط الأسود ما أدى لاصابة 60 زائرا إيرانيا ووفاة السائق، فيما شهدت ديالى حادث سير أيضا أدى لاصابة 11 زائرا إيرانيا.