بحوزتها 221 كغم من الكبتاغون.. الإطاحة بأكبر شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز إنه "بناء على قرار قضائي نُفذ من قبل مديرية شؤون مخدرات الكرخ ألقي القبض على اكبر عصابة لتجارة المخدرات في بغداد تتكون من عشرة تجار من بينهم يحملون الجنسية الاجنبية".