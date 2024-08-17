تركيا: انشقاقات مستمرة بصفوف تنظيم "بي كي كي" في العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن الانشقاقات مستمرة في صفوف التنظيم الانفصالي المحاصر بفضل عمليات سلسلة المخلب شمالي العراق، لافتا الى ان انفصاليا فر من معسكرات التنظيم وسلم نفسه إلى مخفر حدودي بمنطقة خابور.وأكدت الوزارة، أنه لا سبيل لهم سوى تسليم أنفسهم إلى العدالة التركية، وفق ما جاء في البيان الذي نقلته وكالة الأناضول.